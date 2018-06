Rancho Sorocaba promoveu cavalgada marcando Exposição Amigos da Pecuária do Quinari

O Rancho Sorocaba, de propriedade de Márcio Tucura realizou no último sábado,09, a cavalgada em comemoração a segunda edição da Feira Amigos da Pecuária do Quinari.

A movimentação da cavalgada começou no bairro Chico Paulo e percorreu o centro da cidade, a estrada da Limeira e Chegou ao Rancho Sorocaba que tem recebido nas últimas noites a população para o rodeio, shows e ainda na área de alimentação.

As candidatas escolhidas como Rainha do Rodeio e Princesa foram Ana Clara Costa e Lilian Souza. Elas levaram em uma caminhonete as bandeiras do Brasil e de Senador Guiomard.

Como de costume, inúmeros populares se concentraram em frente aos postos de combustível com seus veículos com som automotivo e bebidas. Populares declararam aprovar o evento.

A cavalgada seria realizada desde a primeira edição da feira no ano passado. Conforme cobertura do Portal, o evento foi suspenso atendendo ao pedido da Promotora, que alegou que não havia efetivo policial para segurança do evento.

Os organizadores nesse ano de 2018 mobilizaram a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Comando Geral da Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito e o Instituto de Defesa Florestal e Animal – IDF, não restando para tanto, argumentos de terceiros para impedir o evento.