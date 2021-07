Ramal Oco do Mundo recebe primeira edição do Prefeitura na Comunidade

A Prefeita Rosana Gomes, com sua equipe realizaram no último sábado (10) a primeira edição do programa Prefeitura na Comunidade, levando atendimento a Comunidade do Ramal Oco do Mundo, na zona rural do Quinari.



Essa é a primeira edição do programa que vai percorrer as comunidades urbanas e rurais. A Prefeita Rosana Gomes tem acompanhado de perto e com entusiasmo as atividades. “Toda equipe se uniu e olha o programa que estamos realizando, vamos atender todas as nossas comunidades com serviços que temos e implementação de parcerias”, comentou.

Na atividade foram oferecidos serviços como Atendimento Médico, Psicólogo, Vacinação, Dentista, Testes Rápidos, Entrega de Medicamentos, Atendimento Pré-Natal, PCCU.



Na parte cultural a Prefeitura levou Cinema, Distribuição de Livros para Leitura, Contação de Histórias, Teatro, Música, Cadastro para o Bolsa Família, Atendimento Bolsa Família da Saúde e Assistência Social, Sobrancelha de Henna, Corte de Cabelo Feminino e Masculino, Roda de Pintura para Crianças, Entrega de Kits Antidrogas, Torneio de Vôlei, torneio de Futebol e Entrega de Kit Alimentação para as famílias da Comunidade, entre outros atendimentos.