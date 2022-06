Quinari tem programação voltada ao mês do Meio Ambiente

Em visitas às escolas para conferir a adesão e envolvimento dos alunos, Maria Prado, secretária de Meio Ambiente, junto com a representante da secretaria municipal de Educação, Maria Helena Pereira, conversaram com os gestores sobre a inclusão da comunidade escolar no processo de conscientização no cuidado com espaços públicos e como destinar o lixo doméstico aos locais corretos.Iniciativas simples como palestras nas escolas, coleta de recicláveis nas praças e plantio de árvores e plantas fazem toda a diferença.

Maria Inês, gestora da escola Carlos Alberto, disse que os alunos da escola estão bastante envolvidos e compreendem a importância de separar e dar o destino ao que pode ser reciclado. O aluno Gabriel Ferreira, aprendeu que a reciclagem protege o mar, a natureza e a floresta.

A professora Valquíria, que dá aula para crianças do 5° ano, considera importante o projeto da escola de estimular a coleta seletiva como forma de conservar o meio ambiente. O aluno Sérgio Eduardo, disse que a reciclagem diminui a poluição no mundo.

A competição para ver qual das escolas juntava mais produtos recicláveis teve como vencedora a escola Carlos Alberto, que conseguiu coletar quase 120kg de produtos recicláveis. Em segundo lugar, a escola Fenelon Manoel, com 85,70kg. Em terceiro lugar, a escola Lupicinio Alexandre, com 85kg.

A prefeita Rosana Gomes considera que sua gestão tem procurado cuidar do meio ambiente de forma exemplar. Ao destacar a limpeza de entulhos e lixo doméstico frequente que faz nos bairros, ela disse: “Um serviço que antes de assumirmos era feito de forma ineficaz e sem compromisso ”. Disse ela.

SECOM/PMSG