Quinari tem primeira copa envolvendo igrejas evangélicas

A Liga Desportiva Guiomarense realizou a abertura da primeira copa gospel de futsal no ginásio de esportes José Edson Honorato na noite de ontem, 06.

Com mais de 10 equipes inscritas a reclamação principal dos organizadores é o pagamento dos horários para a realização da competição.

O assunto foi tema da fala do vereador Fabricio Lima, PSDB, que mostrou recibo lamentando o ocorrido. Para ele a situação não deveria existir e o caso vai ser denunciado na Promotoria do Ministério Publico.

Nossa reportagem entrou em contato com o Secretário de esportes do município Chiquito Lopes. Ele disse desconhecer o episódio e que vai reunir a equipe para saber quem fez a cobrança.

Por ocasião do telefonema o gestor ainda informou que a Liga Desportiva ao realizar os seus eventos no ginásio, os valores não foram cobrados e a ordem dele tem sido não cobrar. Em mais uma ligação, o gestor informou que o pagamento efetuado ao senhor de nome Erasmo, foi feito para a limpeza do prédio durante toda a competição, o que segundo ele justifica a remuneração.