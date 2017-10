Quinari tem mobilização do outubro rosa nas unidades de saúde

O município de Senador Guiomard teve durante esse mês mobilizações de combate ao câncer de mama em todas as unidades da rede básica de saúde, através de ações planejadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O Prefeito André Maia visitou ontem (25) pela manhã os postos de saúde, onde estão sendo trabalhadas as ações de prevenção e conscientização em virtude da campanha mundial Outubro Rosa.

A campanha tem como objetivo conscientizar que as mulheres procurem as unidades de saúde e realizem os exames de rotina para identificar qualquer tipo de doença e começar o tratamento o quanto antes, assim as chances de cura sã maiores.