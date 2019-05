O Prefeito do município de Senador Guiomard, Gilson Pessoa, Secretários, Vereadores, Representante do Senadora Mailza, bem como do Governo do Acre realizaram o ato solene em comemoração aos 43 anos do Quinari.

Na festa houve apresentação do coral da Assembleia Legislativa do Acre, corte de bolo e a fala das autoridades que enfatizaram o objetivo de cuidar do município.

A programação continuará durante a semana, conforme roteiro já divulgado.