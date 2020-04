Quinari registra primeira suspeita de coronavírus e população se preocupa

A Secretaria de Estado de Saúde fez publicar mais um boletim do coronavírus, desta vez contendo caso suspeito em Senador Guiomard.

Desde o início da epidemia, o município aparecia zerado nos dados da Sesacre, agora notadamente surge o primeiro caso sem maiores detalhes.

Houve notícia de uma possível contaminação de uma servidora do Cartório, o fato foi descartado pela família.

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Se cuide:

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.

O que você precisa saber e fazer. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado.

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando.

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. saude.gov.br/coronavirus Se preferir, baixe o aplicativo Coronavírus – SUS.

SAIBA COMO PROTEGER VOCÊ E SUA FAMÍLIA. SE VOCÊ ESTÁ COM SINTOMAS DE GRIPE, FIQUE EM CASA POR 14 DIAS E SIGA AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável.