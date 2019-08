Quinari recebe veículo cedido para ajudar no Bolsa Família

O município de Senador Guiomard recebeu da representação do Ministério da Agricultura no Acre, um veículo caminhonete para ajudar nas demandas do Programa Bolsa Família. O carro ajudará nas visitas domiciliares e estudos sociais dos beneficiários da ajuda do Governo Federal.

Considerando a malha de ramais e a necessidade de melhorar o atendimento das famílias da zona rural, o veículo servirá de apoio à equipe do Programa Bolsa Família que terá mais condições inclusive para fiscalizar a correta aplicação dos recursos.

O Prefeito Gilson da Funerária escreveu “já agradeço ao Representante do Mapa no Acre Fernando pela ajuda”, finalizou .