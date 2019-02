Quinari recebe retroescavadeira através de cessão de uso

O Prefeito de Senador Guiomard, Gilson Pessoa (Progressistas) conseguiu junto ao Governo do Estado do Acre, mediante termo de cessão de uso, uma retroescavadeira, que será essencial para limpeza da cidade, manutenção de pontes e retirada de entulhos e recuperação de pontos críticos de ramais.

O maquinário chega em uma hora que a gestão encontrou equipamentos sucateados e se esforça para manutenção dos serviços essenciais. Equipamentos ainda estavam sendo vendidos ilicitamente. Uma força tarefa para reaver os bens públicos está sendo montada pela equipe da atual gestão, visando a preservação do patrimônio. Outra ordem determinada pelo prefeito, é a proibição de equipamentos do município para grandes empresários. Somente pequenos produtores serão beneficiados no caso de serviços individuais nas pequenas propriedades.

Para se ter uma noção do empenho da atual gestão por zelar pela cidade, há algumas semanas o Prefeito Gilson Pessoa e o vereador Fabrício Lima (PSDB) haviam solicitado da Secretaria de Estado de Agricultura e Produção do Governo Gladson Cameli (PP) um caminhão prancha para ajudar no transporte das máquinas até as localidades que irão realizar os serviços. Foi atendido pelo Governo.

Atualmente o município conta com um caminhão prancha e uma retroescavadeira, cedida pelo Governo do Estado.