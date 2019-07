Quinari recebe medicamentos depois de ampla concorrência com 10 empresas licitantes

Após o processo de licitação com ampla concorrência onde 10 empresas licitantes foram vencedoras em pregão presencial da Prefeitura de Senador Guiomard, novos medicamentos começam a serem entregues na farmácia central.

Com uma licitação imperando a concorrência, vence a qualidade e o menor preço, o que possibilita economicidade. O processo teve recursos que precisaram serem julgados pela Prefeitura do Quinari, afastando assim as ilicitudes de carta marcada

O Prefeito Gilson postou na rede social dele informando: