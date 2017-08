Quinari realiza Conferência Municipal de Igualdade Racial

O município de Senador Guiomard realiza nos dias 28 e 29 de agosto a primeira Conferência de Promoção da Igualdade Racial, no salão paroquial, em frente a praça central.

Nesta segunda-feira, 28, acontece o seminário de capacitação, com objetivo de treinar os conselheiros e demonstrar a importância das políticas públicas para a temática.

Na terça-feira, 29, a partir das 14h no mesmo endereço será realizada a Conferência. Um dos objetivos da reunião tem sido a criação do Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial, composto por diversas Secretarias do Governo e representantes do Movimento Negro organizado no Município. De forma integrada e articulada, o Fórum contribui na articulação, elaboração, execução e avaliação da política de promoção da igualdade racial.

Também serão realizados Diálogos Regionais com o tema “Igualdade Racial e Cidadania” é mais uma ação afirmativa da do Governo e da Prefeitura visando ampliar o debate sobre a questão racial no campo das Políticas Públicas.