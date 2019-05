Quinari prioriza manifestações culturais em seus 43 anos de emancipação política

Em comemoração aos 43 anos de emancipação política do município de Senador Guiomard, o Prefeito Gilson Pessoa esteve juntamente com a Primeira Dama Rosineide Barros prestigiando as apresentações do grupo dos Idosos Força e Esperança, bem como do Funcional do Zezinho, do grupo de Dançarinos da Noite e de hip hop conduzido pelo jovem Ricardo.

As programações aconteceram em frente ao palco alusivo aos 43 anos de Senador Guiomard. Os idosos receberam da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, as camisetas para realizarem suas atividades.

Encerrando as apresentações culturais, a Igreja Católica realizou apresentações musicais, rezas e danças na praça. No evento compareceram as vereadoras Cláudia Lima e Chaguinha. Ambas participaram dos atos oficiais realizados pelo executivo e elogiaram a gestão municipal.