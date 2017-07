Quinari poderá implantar unidade da defesa civil

Com o objetivo de contemplar o Município de Senador com uma Unidade da Defesa Civil, estiveram reunidos nesta quinta-feira (20) no Gabinete do Prefeito, o representante do Corpo de Bombeiros Major James Cley e a Cabo Larissa, com o vice-prefeito Judson Costa e demais integrantes da gestão municipal.

Na pauta foram debatidos a criação da Defesa Civil no Município de Senador Guiomard, e também agilização do trâmite oficial para a doação de um terreno para a construção da Sede do Corpo de Bombeiros no município que, inclusive, já foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal, tendo em vista que requer celeridade, pois os recursos estariam assegurados junto ao Bando Nacional de Desenvolvimento – BNDES. O vice-prefeito Judson Costa destacou a importância desta instituição que presta serviços à população inteiramente grátis e diante da situação em que vivemos com o índice de violência cada vez mais alto, se faz necessário a criação e instalação da Defesa Civil e construção da Sede do Corpo de Bombeiros no município, destacou o vice-prefeito Judson Costa. Em função de outra agenda, o prefeito André Maia lamentou não poder participar desse encontro, mas, passou o comando para o vice Judson e secretários que lhe representaram nesse certame, tendo em vista que o prefeito é um defensor e entusiasta da criação da Defesa Civil e instalação do corpo de Bombeiros em senador Guiomard. Adaptado da Assessoria