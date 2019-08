Quinari perdeu duas valiosas Mulheres no final de Semana

O município do Quinari registrou neste final de semana a morte de duas valiosas mulheres que trabalharam por uma cidade melhor, sendo no serviço público e mesmo no templo religioso.

Irmã Itelpina

Morreu neste final de semana a irmã Itelpina, um ícone da Igreja Assembleia de Deus em Senador Guiomard. Ela ficou conhecida por ser uma forte irmã da igreja, com orações, testemunho, fé e muita simplicidade.

Alda Carvalho

A servidora pública Alda Carvalho que trabalhou na Secretaria de Obras e logo em seguida no Posto de Saúde Francisco Taveira veio a óbito neste fim de semana. Alda ficou conhecida pela sua simplicidade e dedicação para com o trabalho.