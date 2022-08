Quinari oferece atendimento especializado de Fonoaudiologia

O sentimento entre as trinta mães previamente agendadas para a consulta de hoje foi de alegria. “Para mim é a sequência do acompanhamento que outra médica faz com o meu filho”, disse Jhennifer Kelly, mãe do Antônio, de cinco anos.

Para a fonoaudióloga Márcia Rodrigues, é a partir da triagem que os próximos atendimentos serão disponibilizados. “Nós trabalhamos a comunicação do ser humano, não apenas o falar” disse.

Aline trouxe o filho Isaque pela primeira vez ao fonoaudiólogo. Segundo ela, o gasto para ir até Rio Branco é muito grande e a vinda de um profissional até a unidade perto de casa diminui os gastos.

A secretária de Saúde Dayana Reis, disse que a gestão tem procurado atender todas as necessidades da comunidade. A saúde é complexa, semana passada promovemos uma ação de saúde na Vila Pia, onde mais de 600 procedimentos foram feitos.

