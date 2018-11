Quinari inicia elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

Com o objetivo de organizar o futuro da cidade para os próximos 10 anos e oferecer mais qualidade de vida aos munícipes guiomarenses, a prefeitura deu início à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana em parceria com a UFAC, porém, ouvindo os diversos segmentos sociais, como pedestres, usuários dos transportes coletivos, taxistas, moto taxistas, associações de moradores, alunos, professores, etc.

O plano irá apontar as diretrizes para a organização do trânsito visando a integração harmoniosa das pessoas, bicicletas, motos, táxis, ônibus, etc., que trafegam pelas vias do município, antecipando as soluções para possíveis problemas existentes ou que poderão surgir com a dinâmica de vida da cidade para a próxima década com foco no bem estar do cidadão.

O prefeito André Maia para superar as limitações orçamentárias do município e a falta de pessoal técnico qualificado no tema Mobilidade Urbana, buscou e conseguiu parceria com a Universidade Federal do Acre – UFAC que designou técnicos, professores, engenheiros e urbanistas especializados no assunto que juntamente com uma equipe de apoio da prefeitura irá elaborar o plano ouvindo a população guiomarense.

O Plano de Mobilidade Urbana atende à Lei Federal nº 12.857/2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana. O documento deverá ser submetido até o início do próximo ano ao Ministério das Cidades para avaliação e aprovação.

A reunião ocorreu no Centro de Inclusão Digital e contou com a presença de moradores, alunos, professores, do prefeito André Maia, do representante da Empresa de Transportes Coletivos Floresta, Sr. Márcio, de representantes da comunidade, como o Sr. Paulão, a presidente da Acresoqui, Sra. Diná, e dos técnicos e professores da Universidade Federal do Acre.

O prefeito se disse muito feliz pela parceria com a UFAC e porque o Plano de Mobilidade terá papel fundamental no desenvolvimento do município nos próximos anos.

