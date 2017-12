Quinari honra seus servidores com pagamento de dezembro

Após ter efetuado o pagamento do 13° salário no dia 20/12, o Prefeito André Maia, anunciou o pagamento do salário de dezembro para hoje (28/12), injetando na economia do município mais de 3 milhões de reais.

André Maia, mais uma vez, mostra seu comprometimento e responsabilidade com os servidores municipais e com a gestão dos recursos públicos.