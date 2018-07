Quinari gasta R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais de dobras) enquanto número de servidores da educação cresceu

O Controlador da Prefeitura Municipal Wellington Maciel Soares concedeu entrevista exclusiva ao Portal Quinari, na sede da Secretaria Municipal de Educação, na tarde de segunda-feira (23) para anunciar a correção de atos administrativos do município de Senador Guiomard.

Segundo a autoridade, o município foi notificado a proceder a suspensão dos benefícios do Plano de Cargos Carreiras e Remunerações da Educação – PCCR, do ano de 2013 e outras gorduras da administração municipal.

O chefe da controladoria municipal disse que o maior problema encontrado foi na Secretaria Municipal de Educação. Segundo ele, há um grande número de servidores, e R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) é gasto com dobras. Wellington disse que tem ido escola a escola verificar a situação.

Há suspeitas inclusive do rateio dessas dobras (valor extra pago no salário de servidor efetivo) entre gestores escolares e servidores públicos. Constam inclusive depoimentos de terceiros, onde filhos, parentes e uma própria gestora recebia uma dobra em nome de servidora para ministrar aulas, enquanto a professora faltava ao trabalho, isso em afronta as leis.

Os servidores do concurso público 01/2015 ficaram aterrorizados com a informação de que poderiam ser demitidos. O controlador informou que município não pretende demitir ninguém, todavia, disse que vai fazer as correções e pediu a colaboração dos servidores, na denúncia de imoralidades que aconteçam em unidades escolares ou em qualquer órgão do município.