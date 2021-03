Quinari estabelece parceria para atender presos de Unidade Prisional

Na manhã desta quarta-feira, 24, a secretária Municipal de Saúde, Dayana Reis, recebeu a chefe da Divisão de Saúde Prisional do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), Ingredy da Costa, em nome da Prefeitura de Senador Guiomard para instituir a Unidade de Saúde Prisional do município e formar a equipe que será responsável pela pasta.

Ingredy explicou que estruturar a equipe e a Unidade é parte do Plano Nacional de Saúde Prisional e deve ocorrer numa parceria entre governo do Estado e Prefeituras. “Essa nossa visita tem o objetivo de cumprir o que nos instruí o Plano Nacional no que diz respeito ao funcionamento da Unidade de Saúde Prisional, no caso daqui, a Unidade Penitenciária do Quinari. A equipe será composta por representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do IAPEN”, disse.

O diretor da Penitenciária, Eliton Cavalcante, comemorou mais esse passo e falou sobre a possibilidade futura em ter atendimento diário. “Esse é um direito garantido na constituição e eu fico muito feliz em ver que as coisas estão sendo feitas da maneira correta. Nosso próximo objetivo é que tenha equipe de saúde aqui todos os dias”, ressaltou.

SECOM/PMSG