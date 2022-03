Quinari conta com Programa de Atendimento ao Trabalhador na área de saúde

Com a finalidade de promover a saúde do trabalhador, a secretaria municipal de saúde em parceria com o Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador e Trabalhadora Municipal, ofereceram atendimento médico das 18h às 21h na unidade Maria do Socorro.

Antes do início dos atendimentos, Maria Dioneide, que representa o Núcleo de atendimento do programa em Senador Guiomard, conversou com os presentes sobre a importância de se preocupar com as doenças relacionadas ao ambiente de trabalho.

Segundo Dioneide, os trabalhadores e trabalhadoras terão atendimento exclusivo pelo menos duas vezes ao ano.

Lucrécia Batista, representante do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Cerest, que também participou do evento, a parceria com os núcleos munipais promove o bem estar das pessoas. ” O que estamos fazendo aqui é oferecendo o que é de direito aos trabalhadores”, disse ela.

