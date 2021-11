Quem ama cuida: Verágua abraça outubro Rosa e Novembro Azul

Os meses de outubro e novembro são dedicados aos cuidados com a saúde de mulheres e homens, especialmente no que se refere os cânceres de mama, colo do útero e próstata.

E para finalizar o mês de conscientização da prevenção do câncer de mama e colo do útero, e dar início ao mês de prevenção do câncer de próstata, a fábrica de água mineral Verágua em parceria com a Prefeitura de Senador Guiomard promoveu no último sábado, 30 de outubro, uma ação no sentido de orientar seus funcionários a respeito do cuidado com a saúde.

A enfermeira e coordenadora de imunização do município, Kissia Klaine ministrou palestra sobre as causas, sintomas, tratamentos, diagnostico e prevenção dos cânceres.

“O maior patrimônio de uma instituição são as pessoas. Por isso a importância de levarmos conscientização aos nossos colaboradores. A informação é primordial para ajudar na prevenção. O que foi falado hoje só acrescentou aos nossos conhecimentos.”, enfatiza a Gerente da fábrica, Taiane Ketlen.

Melicia Moura

Assessoria da Verágua