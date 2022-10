Quadra de grama sintética do Águas do Quinari passa por melhorias

A Prefeita do município de Senador Guiomard assinou na semana passada a ordem de serviço voltada a reforma da quadra de gramado sintético, localizada no Águas do Quinari.

De acordo com as informações da assessoria de comunicação do município, a prefeitura pretende realizar reformas de vários espaços do município, inclusive de ruas com pavimentação em tijolos.

A reforma da quadra de gramado sintético do águas é feita com recursos próprios do município, tendo como principal objetivo possibilitar esporte e lazer para a juventude e prática suas atividades na região.

A prefeita Rosana Gomes comemorou as reformas e disse que pretende fazer muito mais pelos munícipes.