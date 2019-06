O Prefeito de Senador Guiomard Gilson da Funerária juntamente com os vereadores Fabricio Lima, Irmã Chaguinha apoiaram a realização da Cavalgada da vila do T no último final de semana.

O evento foi realizado pelo Amarelão, Polaco e Toinhão, moradores da região que tiveram a iniciativa do evento.

A Prefeitura foi parceira do evento que tá em sua terceira edição. #secompmsg