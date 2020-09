PSL realiza convenção partidária no Quinari e escolhe João Carvalho e Vaca Magra para a disputa

O Partido Social Liberal – PSL, foi o primeiro partido político a realizar a convenção partidária, rumo às eleições 2020, no auditório da escola Modelo em Senador Guiomard, tendo deliberado pelo nome de João Carvalho como candidato à Prefeito e uma chapa de 17 candidatos ao cargo de vereador.

O partido contou com a presença do Coronel Ulisses Araújo, que manifestou em nome da Direção Estadual apoio ao Pastor João Carvalho, que falou de sua trajetória política no Quinari.

O vice escolhido pelo PSL foi o empresário Gleison, conhecido como Vaca Magra. Ele atua no ramo comercial no Quinari, nos últimos dias já vinha manifestando intenção de votos ao Pastor João Carvalho.

Logo após a convenção, as principais lideranças do PSL se reuniram em almoço.