PSDB faz ato de filiação e anuncia Branca Menezes como pré-candidata a deputada estadual

O Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB realizou na noite de sexta-feira (23), ato de filiações partidárias e apresentação dos dirigentes de Mulheres e Juventude no auditório da Câmara Municipal.

Com a casa cheia, o PSDB local apresentou como pré-candidata a deputada estadual, a professora e técnica em gestão educacional Branca Menezes que perdeu a eleição municipal para o atual prefeito André Maia, por aproximadamente 300 votos de diferença.

O Diretório Estadual do partido foi representado pelo deputado federal Major Rocha. O parlamentar atualmente é a estrela do partido, pois vem um fazendo mandato de destaque na câmara federal, inclusive contra as decisões da bancada, que ele considera desvalorização dos trabalhadores.

Os vereadores do partido na Câmara mantêm o tom contra o que eles consideram erros da atual administração. Fabricio Lima e Celso Oliveira, realizam agendas, fazem indicações, reivindicações e usam constantemente a tribuna.

No ato realizado pelo PSDB, a primeira suplente de senado, a acadêmica do curso de Direito Mailza Gomes (Progressistas) representou o pré-candidato ao governo Gladson Cameli. Mailza saudou a pré-candidatura de Branca e enfatizou a importância das mulheres na política.

Branca Menezes falou de seus sonhos políticos e explicou por qual motivo mantém o nome na disputa. “Eu tenho um sentimento, e esse sentimento é alimentado pelas pessoas que desejam um dia de fato termos uma política ética e renovada”.