PSDB e PP do Quinari ganham vários cargos no governo

O Diário Oficial do Estado em suas várias edições desta semana apresentou nomeações de pessoas ligadas ao Partido da Social da Democracia – PSDB e do Partido Progressistas em Senador Guiomard.

São pessoas ligadas à Branca Menezes que ganhou uma CEC7 no Governo, e ao então ex-prefeito James Gomes que trabalha na Secretaria de Articulação Institucional, escritório de Brasília.

Não só PSDB e PP abocanham cargos no governo. O PSD do ex-deputado Jairo Carvalho também já teve afilhados nomeados no governo.

Ninguém comentou publicamente sobre as nomeações, apenas muitas murmurações nos bastidores, uma vez que os times já começam a se formar para a eleição 2020.

Uma fonte política revelou ao Portal Quinari que ninguém poderá proferir discurso santo nas eleições 2020. “Não poderão dizer que não tem recurso, terão que mudar a rota das falas”, analisou.