PSDB do Quinari mira novos espaços de poder com ida de Gladson para o partido

Tristeza de uns, alegria de outros. O governador Gladson Cameli ainda não assinou ficha de filiação no PSDB, no entanto as militâncias já se afobam de olho em cargos.

No Quinari, a miúda militância do PSDB já comemora uma possível tomada do Núcleo de Educação, tudo no intuito de se usar da máquina para fins eleitorais.

Com essa postura, o discurso de nova política e de novo projeto vai por terra, pois o ovo ainda não saiu da galinha como o ditado popular diz, e os arroubos já começaram.