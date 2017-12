PSDB acreano participa da 14ª convenção nacional da sigla, em Brasília

As principais lideranças do PSDB/Acre estiveram presentes na manhã deste sábado, 09 de dezembro, em Brasília para participarem da 14ª Convenção Nacional do partido. Entre eles, o Deputado Estadual Luíz Gonzaga e o Médico Oftalmologista Eduardo Velloso.

O Secretário Geral da Executiva Estadual, Artur Neto, destacou a importância do evento para o fortalecimento da legenda em âmbito estadual e nacional. “Foi uma verdadeira festa a participação da delegação acreana na convenção”, disse.

PSDB acreano ganha destaque a nível nacional

Tucanos Acreanos conseguiram conquistar importantes espaços dentro dos órgãos do partido a nível nacional. A professora Raquele Nasserala foi escolhida coordenadora do PSDB-Mulher na região norte.

Cargo também conquistado pela

juventude do PSDB/AC, que irá indicar um de seus membros para exercer a coordenação dos trabalhos do núcleo na região norte.

Prestígio elevado do deputado Major Rocha no PSDB nacional

A conquista de tais espaços mostra o tamanho do prestígio exercido pelo Deputado Federal e Presidente da sigla no Acre, Major Rocha, frente às lideranças nacionais do PSDB.

Rocha juntamente com prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros e a professora Branca Menezes irão compor o Diretório Nacional do partido.

Devido está em missão oficial pela Câmara Federal, o deputado não participou da convenção tucana.

Geraldo Alckmin é proclamado presidente nacional do partido

A convenção proclamou o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, novo presidente nacional da sigla. Alckmin que provavelmente poderá ser o nome do partido nas eleições presidenciais em 2018.