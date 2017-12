PSD se fortalece no Quinari e anuncia pré-candidatos ao senado, a deputado estadual e federal

O Partido Social Democrático (PSD), realizou na Chácara do Deputado Jairo Carvalho evento de lançamento da pré-candidatura do parlamentar, acompanhado do pré-candidato a deputado federal Marivaldo Melo e do pré-candidato ao senado Petecão.

Maia disse na reunião que foi liberado pelo partido para definir no futuro o seu candidato ao governo. “Sei que muita gente tem perguntado quem será nosso candidato ao governo, e eu quero dizer que meu partido me liberou e lá adiante eu vou decidir. Eu preciso da ajuda para os meus três candidatos, e nosso grupo agora maior e mais forte com certeza vai da vitória a eles”.

O prefeito disse ainda que será questão de honra eleger no próximo ano, Jairo Carvalho como um dos deputados mais votados, e por conseguinte o federal Marivaldo Melo e o senador Sérgio Petecão, candidato a reeleição.

Jairo Carvalho e Petecão enfatizaram a importância da eleição de Marivaldo Melo para uma das vagas de deputado federal, sendo ambos aplaudidos pelos presentes. Destacaram ainda o crescimento do partido em todo o estado.