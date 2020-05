PSD do ex-deputado Jairo, Pastor Pedro Abreu e Petecão isolam João Carvalho

A união de ex-rivais volta a acontecer no Quinari. Na eleição municipal passada o ex-deputado Jairo Carvalho então eleito pelo grupo da família Gomes, com a bênção do Pastor Pedro Abreu apoiaram André Maia para Prefeitura. Eles chegaram a travar debates públicos que ganharam o noticiário.

Passou o tempo e o grupo de Pedro Abreu, Jairo Carvalho e Petecão no Quinari lavaram o Prefeito André Maia e afirmam que irão apoiar Rosana Gomes, irmã de James Gomes e cunhada da Senadora.

O apoio segundo consta é bradado como aliança imbatível, pelo presidente da executiva do PSD, o comissionado do Governo Edex Martins. Ocorre que Jairo Carvalho perdeu a liderança sobre o irmão Pastor João Carvalho, da mesma igreja dirigida por Pedro Abreu. “Senador Petecão, o ex-deputado Jairo Carvalho e o PSD estão na aliança com o PP”, avisou.

João busca uma sombra ao sol e parece que pretende trilhar novos caminhos. Há quem duvide e até acuse, como já fez Aurelio da Farmácia.