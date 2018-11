Proprietário da TV Quinari diz que conseguiu licença para a emissora Digital e que Rondon não integra mais equipe

O empresário Valcy Campos, proprietário da TV Quinari que funciona no canal 25 concedeu entrevista ao Portal Quinari e contou diversos fatos relacionados a relação dele com o jornalista Gerson Rondon que até esses dias atuava apresentando um telejornal.

As brigas de Valcy com Rondon, segundo o mesmo aconteceram em virtude da falta de colaboração entre os sócios, sendo que o primeiro alega não ter percebido valores decorrentes de patrocínios e inclusive parte dos lucros obtidos através da folha de pagamento da Prefeitura Municipal.

Outro problema relacionado a atuação de Rondon na Emissora local foi com o cinegrafista Josefran, que afirma ter sido enganado pelo jornalista. No facebook, especificamente na fanpage do programa, o profissional chegou a divulgar comprovantes de pagamentos efetuados em nome do apresentador e da esposa.

Valcy Campos que também foi proprietário da emissora TV QUINARI, no canal 40 não esconde a raiva. Ele contou ao Portal Quinari que recentemente conseguiu a autorização para operar em sinal digital e que busca juntar valores para colocar a emissora novamente em funcionamento.