Pronto Socorro começa atender população acriana

Equipes da secretaria estadual de saúde do Acre realizaram no final da tarde desta segunda-feira, 5, o primeiro resgate via helicóptero utilizando o novo heliponto do Pronto Socorro de Rio Branco, que será oficialmente inaugurado nesta terça-feira (6).

Trata-se de um paciente idoso de 70 anos vindo do município de Sena Madureira, que foi resgatado em estado grave. Conforme equipe do governo, o voo durou aproximadamente 35 minutos.

Profissionais de saúde do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) receberam o paciente de prontidão no heliponto.O idoso, que mora no bairro Cristo Libertador, trafegava em uma bicicleta quando foi violentamente atingido por uma motocicleta. A vítima chegava em casa quando sofreu o acidente. O idoso foi socorrido e encaminhado para o Hospital João Câncio Fernandes com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo.

Devido à gravidade da situação, o Governo do Acre usou o helicóptero para transportar a vítima ao PS de Rio Branco. A Polícia Militar tenta identificar o motorista da motocicleta, que fugiu logo após o acontecido.

