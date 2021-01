Promotor quer saber de onde os vereadores tirarão dinheiro para reajuste de R$ 8.500,00

Durou pouco a brincadeira do vereador Magildo Lima (PP) com a sua fraca equipe jurídica e os seus vereadores e vereadoras novatos manipulados.

No dia 13 de janeiro de 2021, o promotor Daisson Telles abriu um procedimento de notícia de fato para apurar o aumento de R$ 3.000,00 sobre o salário de R$ 5.500,00 dos vereadores do Quinari.

O promotor substituto oficiou Magildo Lima, presidente da Casa para que enviasse em 5 (cinco) todos os documentos referente a “Lei 01 de janeiro de 2021”.

Magildo Lima na época gravou inúmeros áudios esculhambando o editor do Portal Quinari, que também aguarda o fornecimento da documentação para novas matérias jornalísticas.

Certidão julgou prejudicada a matéria do aumento



Há suspeita que Magildo Lima e seus assessores deram descaminho em parte do processo que julgou prejudicado o aumento dos vereadores.

Ao Portal Quinari o ex-vereador Gilson e a ex-vereadora Claudia Lima afirmam que deram a matéria como prejudicada.

Só que Magildo com sua assessoria sancionaram a matéria, no entanto, Gilson da Funerária diz que fornecerá todas as cópias ao promotor demonstrando a má-fé da atual mesa diretora da Câmara.