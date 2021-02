Promotor quer reprovação das contas de Magildo, Leire do Mixico e Sandrão

O Promotor Walter Teixeira, atuante na 8ª Zona Eleitoral concordou com relatório técnico que reprova as contas de três vereadores de Senador Guiomard, sendo Magildo Lima, Sandro Cunha, ambos do PP e Leire do Mixico do MDB.



Eles em determinado momento não apresentaram as informações para sanarem as pendências a através de seus procuradores ou contadores. A reprovação das contas abre espaço para a chamada Ação de Impugnação de Mandato eletivo, em face dos três vereadores eleitos.



Sandro e Magildo segundo o relatório gastaram além do percentual determinado por lei, também incorrendo em despesas ocultas, não declaradas a justiça eleitoral.



Leire do Mixico, conforme já noticiado ocultou despesas, não declarou de onde recebeu o dinheiro e inclusive procurou o Portal Quinari para perguntar o que editor do site tinha contra ela. Ela disse que os “advogados dela” estavam resolvendo.

Atualização em 04/02/2021, às 21h 54min

Em 04/02, os vereadores Magildo Lima e Sandrão, comemoraram a aprovação de suas contas com ressalvas, apresentando cópia da decisão do Juiz Eleitoral. Leire do Mixico não espalhou a sentença em grupo, no entanto em consulta ao processo de contas da então candidata, Portal Quinari verificou a aprovação também com ressalvas.