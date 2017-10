Projeto Esportivo através de parcerias realiza comemoração do Dia das Crianças

Em comemoração do Dia das Crianças o projeto Escolinha de Craque realizou neste sábado no Ginásio de Esportes José Edson Honorato uma programação especial com a distribuição de lanche e torneio de futsal.

Segundo Estevão Batista, os três principais patrocinadores são a Prefeitura de Senador Guiomard, a Faculdade Cipeama, os pais das crianças, o empresário Gleisolandia que ajudaram na programação especial.

O coordenador ressalta que o objetivo é inserir crianças menos favorecidas na sociedade, formação de cidadãos e caso alguma atleta venha surgir, o projeto ajuda na articulação com o times de futsal ou mesmo futebol.

O prefeito do município André Maia visitou a programação e elogiou o evento. Para ele a parceria com entidades como a faculdade e os empresários, é de suma importância para o desenvolvimento da cidade.