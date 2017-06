Projeto Criança Feliz idealizado por professora voluntária realizará evento no dia primeiro de julho

O projeto Criança Feliz, idealizado pela professora Lucia Cordeiro realizará no dia primeiro de julho, sábado, mais uma edição de sua festa caipira, visando arrecadar donativos para as festividades com as crianças da região.

O evento acontecera na rua Santos Dumont, bairro Triunfo, próximo a quadra de grama sintética às 19h, onde acontecerão bingos, pescaria, venda de comidas, jogos, entre outros.

O evento precisa da sua ajuda, qualquer doação será bem vinda, segundo afirma a coordenadora. Explica ainda que a renda do evento será utilizada para a realização da festa das crianças em outubro próximo, que já acontece a quase 17 anos no bairro Triunfo.

Para ajudar e participar ligue agora: 68 99992-0658