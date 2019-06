Projeto Cidadão será realizado no Quinari através da parceria entre TJAC e Prefeitura

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) e a prefeitura de Senador Guiomard firmaram dois termos de cooperação, na manhã desta terça-feira, 25. O primeiro está relacionado à execução das atividades do Projeto Cidadão no município e o segundo, para reforma parcial das dependências do Fórum Desembargador Ananias Gadelha, localizado naquela Comarca.

O desembargador Francisco Djalma enfatizou a envergadura social do Projeto Cidadão. “Nós sabemos que a segunda via de um RG custa em torno de R$ 60 e este é um valor alto para uma pessoa que está desempregada, por isso quando podemos ofertar serviços gratuitos para a sociedade temos a certeza de que estamos construindo cidadania”, ressaltou o presidente do TJAC.

A desembargadora Eva Evangelista, coordenadora do programa social, reforçou que a primeira edição do Projeto Cidadão neste ano no município de Senador Guiomard irá promover inclusão social.

Da mesma forma, o prefeito Gilson da Funerária salientou o compromisso com o desenvolvimento da cidade e em ações que beneficiem o povo. “Quem se beneficia com a reforma do fórum é o cidadão. Estou feliz em estar realizando essa parceria, porque sei que são políticas públicas necessárias”, disse.

Valorizando o compromisso local, a solenidade foi prestigiada pelos secretários municipais de Assistência Social, Saúde, Educação e Comunicação, entre outras autoridades. O vereador Fabrício Lima, representou a Câmara Municipal e confirmou a satisfação em ver as oportunidades se consolidando com as assinaturas dos documentos. “A comunidade é quem ganha”, concluiu.