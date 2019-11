Progressistas realiza ato de filiação partidária em evento no Quinari

O evento contou com a presença das principais lideranças do partido no estado, pré-candidatos e diretoria estadual e municipal.

O Progressistas-AC, por meio da presidente regional da sigla no estado, senadora Mailza Gomes, realizou no Salão Centro Comunitário em Senador Guiomard ato público de filiação.

“Foi uma grande festa da democracia na minha amada cidade. Venha fazer parte do partido da esperança, da renovação, fortalecer nossa sigla e somar com a gente nas eleições 2020. É uma grande alegria contar com vocês no nosso time para a construção de uma nova política no estado”, lembrou Mailza Gomes.

A Solenidade contou com vereadores, pré-candidatos e lideranças, do deputado José Bestene, ex-prefeito e presidente da executiva municipal James Gomes, Mulheres e Juventude Progressistas a e pré-candidata a prefeita, Rosana Gomes.