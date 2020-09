Progressista e PSD apresentam Rosana Gomes e Ney do Miltão para Prefeitura do Quinari

O Partido Progressista e o Partido Social Democrático – PSD, realizaram convenções partidárias na noite desta sexta-feira, 11, apresentando como candidatos nas eleições 2020, a irmã do ex-prefeito James Gomes, Rosana Gomes e o ex-vereador Ney do Miltão.

A festividade aconteceu no Salão Paroquial tendo contado com a presença de deputado do partido, o Senador Petecão e o Prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim do MDB, mesma sigla do Prefeito do Quinari.

Em sua fala James Gomes relatou que deixou em construção 12 casas populares que até hoje não foram concluídas.

A pré-candidata a Prefeita Rosana Gomes repetiu em sua fala que reside no Quinari, não citando o nome do atual prefeito, no entanto, comenta-se no município que ele reside fora da cidade.

De acordo com informações da convenção, também transmitida pela internet, os dois partidos, formaram chapas completas para concorrem a proporcional, ou seja, vagas na Câmara Municipal.