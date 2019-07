Programa voltado ao Cuidado de Pessoas é instalado no Quinari

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Senador Guiomard prioriza o atendimento dos acamados e inova na elaboração do Projeto “Cuidando do Cuidador”, tendo como meta cuidar das pessoas acamadas e daquelas que prestam serviços no apoio às pessoas acamadas.

A ação tem como parceiros o Programa Saúde da Família – PSF e Núcleo de Atendimento da Família – NASF. Os profissionais são assistente social, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e enfermeiros. A primeira reunião já foi realizada e teve como meta o planejamento das atividades.