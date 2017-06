Programa Saúde na Escola é lançado no Quinari durante evento

O Prefeito do Município de Senador Guiomard André Maia (PSD) juntamente com a Secretária Municipal de Saúde Dinha Carvalho, Secretária Municipal de Educação Márcia Silva, Deputado Jairo Carvalho, vereadores e profissionais de saúde lançaram na manhã desta terça-feira (27) o Programa Saúde na Escola – PSE, realizado pela Prefeitura em parceria com o Ministério da Saúde, SEMSA, SEMED e as escolas municipais e estaduais.

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

O público beneficiário do PSE são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (Ministério da Saúde), tornando possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde, áreas de lazer como praças e ginásios esportivos, etc).