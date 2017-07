Programa Saúde Amiga atendeu comunidade do ramal Nabor Junior

O programa Saúde Amiga realizado pela Prefeitura de Senador Guiomard através do Prefeito André Maia envolvendo diversas secretarias da administração municipal atendeu a comunidade do Ramal Nabor Junior no último sábado (08).

Os atendimentos aconteceram mediante a solicitação do vereador Jamis Queiroz (PR), contando com a presença do Prefeito André Maia, da coordenadora do Programa a Secretária de Saúde Dinha Carvalho e funcionários públicos que ajudam nas ações.

Saúde Amiga conta ainda com o apoio da Santa Casa de Misericórdia, Faculdade da Amazônia Ocidental dentre outros parceiros. A cada edição do programa a prefeitura adequa as ofertas de saúde, educação e cidadania ao público das áreas mais distantes da zona rural.

O prefeito declarou que o programa é uma oferta de cidadania as pessoas. “É um momento muito gratificante para nós que somos da administração municipal oferecer um pouco de cidadania para aqueles que estão na área rural”, enfatizou o gestor.

O vereador que representa a comunidade no parlamento municipal lembra do esforço e organização de todos envolvidos e agradece. “Quero agradecer e parabenizar por esse projeto”.