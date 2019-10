Programa a Hora do Produtor Rural realiza festividade de aniversário

O Programa Hora do Produtor do Rural, apresentado pelo locutor Buiú do Grupo, na Rádio Eco Acre FM 106, 5 comemorou mais um ano de aniversário, com seu tradicional evento de violeiros na Praça do Quinari.

Este é o 5º ano comemorado pelo programa em praça pública com apresentações musicais, sorteio de prêmios e apresentação da cultura rural da nossa região. Buiú do Grupo assegura que se sente realizado na locução do programa.

O programa matinal dos sábados, segundo a direção da Emissora de Rádio, é um dos que conta com maior audiência. Leitura de mensagens, avisos, músicas, comerciais e outros informativos são apresentados.