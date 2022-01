Professora precisa da solidariedade dos moradores do Quinari

A Professora Luzia dos Santos Brigido, uma das mais tradicionais do Quinari que trabalhou durante sua carreira na escola Diva Pereira e Carlos Alberto precisa da ajuda dos Quinarienses e Internautas do Portal.



Luzia encontra-se com um lado paralisado por conta do AVC e com câncer no pulmão. Atualmente suas rendas não estão sendo sufientes para arcar com os custos, por isso familiares e amigos fazem uma campanha em favor da professora.



Para ajudar, basta uma transferência pelo pix, nominado a Luzia dos Santos Brigido, CPF: 078.951.192-49. Ao depositar verifique o nome do beneficiário. Faça agora mesmo uma doação.