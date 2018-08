Professor do PT ofende eleitores de Bolsonaro e leva aula nas redes sociais

O professor Michael Alves não esperava a reação de internautas quando compartilhou nas redes sociais uma imagem de um crânio com fezes no lugar no cérebro em deboche aos apoiadores do candidato a presidência Jair Bolsonaro do PSL.



Petista de Carteirinha, Michael Alves exerce as funções de professor e coordenador Instituto Dom Moacyr, tendo mais de duas formações acadêmicas.

O militante político não esperava que iria repercutir seu “importante” poste na rede social, quando recebeu uma saraivada de críticas e inclusive uma lição do servidor público Gilberto Costa, o Formiga.

No texto Costa pediu respeito do professor Michael a opinião alheia, lembrando que vivemos em uma democracia.