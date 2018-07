Produtor rural do Quinari tem experiência de destaque com a Embrapa

João Evangelista, conhecido como João Paraná, possui uma área de 200 hectares,no município de Senador Guiomard (AC). Ele cria gado de corte, cultiva café, milho e possui um plantio de seringueira em consórcio com cupuaçu. Para recuperar as pastagens degradas, João e pesquisadores da Embrapa instalaram uma área de três hectares, em 2009, que combina o plantio de árvores nativas, o bordão-de-velho e o mulateiro, com a produção de grãos e o cultivo do capim Xaraés com amendoim forrageiro.

Da Embrapa no Acre