Procurador Jurídico de André Maia balança para não ser preso

O procurador Jurídico da Prefeitura de Senador Guiomard nomeado recentemente pelo Prefeito André Maia poderá ser preso a qualquer momento, é o que informa processo judicial movido pelo Ministério Público do Estado do Acre contra Raimundo Dias Paes.

Ele responde em virtude da morte de uma criança quando exercia funções de Diretor do Educandário Santa Margarida em Rio Branco. Dias é defendido por Valdir Perazzo, considerado salvador do mandato de Maia.

Segundo o processo judicial que não tramita em segredo de justiça, Dias foi denunciado em 2015 pelo Ministério Público do Estado do Acre, Ele inclusive apresentou defesa. Em 2019 o juiz Robson Aleixo começou a instruir o processo judicial.

Valdir Perazzo, padrinho de Dias entrou com habeas corpus para trancar a ação penal. O Desembargador Samuel Evangelista denegou a segurança pleiteada por Dias.

Dentre as alegações do acusado, que poderá ser preso no desfecho final do processo, caso seja condenado, se encontra a argumentação de ser enquadrado como servidor público e também idoso.

Caso o processo penal tenha seu regular andamento e comine com uma condenação, Raimundo Dias Paes poderá ser preso.

Outro lado

Nossa reportagem esteve por volta as 11h e 35min na Prefeitura e foi informada na recepção que o Procurador não se encontrava na Prefeitura.