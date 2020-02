Babões e interpretação

Se tem uma coisa que os babões não sabem é ler e interpretar. Quando babões deste nível ocupam cargos de direção e assessoramento, a merda é certa.

Cláusula do Petecão

Se o Prefeito André Maia fazer os 41% impostos pelo Senador Petecão será candidato à Prefeito pelo PSD. É o que informa os dirigentes municipais do Partido.

Conselho fosse bom

Se André quiser ser candidato, se estiver elegível quando do prazo de candidaturas, viabilize um plano B. O Petecão ainda não esqueceu o apoio que recebeu na eleição para Senador.

Casamento

Gilson da Funerária vai deixar o PP pelo SD. É que segundo seus apoiadores lhe tentaram lhe isolar de todas as formas, inclusive lhe deixando sem partido e a deputada Vanda lhe estendeu a mão, com o presidente Israel.

Fechamento certo

Uma aliança quase certa no Quinari é do combalido grupo de André Maia, com o reduzido grupo de Branca Menzes. Se usarem os cargos que possuem, conseguem articular candidatos.

Rosana Gomes

Ao Portal Quinari a Rosana Gomes vem afirmando sua candidatura rumo à Prefeitura do Quinari. Rosana já se encontra em visita para diversas lideranças.

Não poderá

O sonho do ex-prefeito Celso Ribeiro e de alguns bestas do MDB caíram por terra. O impedimento de Celso é real e ele precisa aguardar o prazo para se candidatar. Tá fora do cenário. Não transfere voto. Não pede voto. É o que se ouve em todas as rodas.