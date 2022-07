Presidente Nacional do PP afirma Mailza como pré-candidata ao Senado Federal

O Presidente do Partido Progressista Deputado Federal Cláudio Cajado reafirmou a Senadora Mailza Gomes como pré-candidata ao Senado Federal na Chapa do Partido nas eleições de 2022.

Mailza nos últimos meses sofreu várias tentativas de ter a candidatura rifada, porém ela conquistou o respeito da Direção Nacional do PP, sendo leal e inclusive fazendo parte da base do Governo Bolsonaro, o que fez com que os golpes em sua candidatura não decolasse, inclusive aqueles organizados pelo Deputado José Bestene.

Com Mailza sendo candidata, quem anda bravo, choramingando por não ter conseguido se quer organizado o Partido é o deputado Alan Rick Miranda, que confiou tão somente em pesquisas que sabemos como são realizadas.

Mailza alocou mais de 20 milhões de suas emendas para a realização de obras de pavimentação ao Quinari. Ela foi primeira dama na gestão James Gomes, responsável por ter viabilizado o acordo que a tornou primeira suplente. Mailza é uma mulher discreta, que com sua simplicidade conseguiu fazer o seu mandato produtivo, seja na via legislativa com a proposição de leis ou na alocação de recursos.