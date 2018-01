Presidente da Câmara recebe Secretário Estadual de Segurança Pública

O vereador Gilson da Funerária (Progressistas) recebeu o Secretário de Estado de Segurança Pública Delegado Emilson Farias em agenda na tarde desta terça-feira (30).

A agenda tratou sobre segurança pública e pautas encaminhadas pelos vereadores ao secretário no ano de 2017, bem como a segurança pessoal dos parlamentares no exercício da fiscalização dos atos do poder executivo municipal.

“Considero um momento importante, essa agenda da presidência com o Secretário que vem trazer boas notícias sobre o trabalho e manifestar apoio ao aos vereadores e vereadoras.

Estabelece a Lei Orgânica do Município que o vereador é inviolável no exercício do mandato. O Secretário reafirmou total respeito à Câmara, falou sobre o trabalho em segurança pública prestando contas das principais ações.

Texto da CMSG